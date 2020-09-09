Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою в облягаючому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Пам'ятайте, що за кожним результатом стоїть щоденна праця! Тому, якби не тренування, світ не побачив би рубрику #МойЛифтМоиПравила", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко позує, задерши ногу до непристойності. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"О, Та ти найкраща з тих, кого я знаю! Ідеальний шпагат", "Супер👏 👏 👏, Ви розумничка🌺 🌺 🌺, розтяжка у вас бомба ракета", " Анастасія! а правда, що кажуть дівчина, яка володіє шпагатом, в ліжку просто вогонь», - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що легендарна українська співачка і екс-солістка групи Nikita Анастасія Кумейко продемонструвала вміння тримати баланс в пікантному вбранні
На опублікованих кадрах співачка показала, як тримає рівновагу, йдучи по канату. Для цього заняття зірка вибрала чорний спортивний костюм з оригінальною деталлю у вигляді прозорих вставок на декольте і ногах Кумейко. Співачка знімає себе зверху, тому її груди раз у раз потрапляє в кадр.
Кумейко якийсь час з успіхом тримає баланс, проте врешті-решт падає.
Нагадавши, екс-Nikita безсоромно натягнула Екстра-міні і показала пікантну деталь.
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