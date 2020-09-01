Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошными формами в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Быстренько смотались на Гавайи», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Кумейко позирует в приспущенном купальнике, демонстрируя роскошные формы. При этом поверх ролика наложен фильтр, который якобы имитирует отдых на пляже.
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Однако ее поклонники не могли что-либо сказать в ответ на пикантные кадры знаменитости, поскольку их Кумейко выбросила у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица и экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко продемонстрировала умение держать баланс в пикантном наряде
На опубликованных кадрах певица показала, как держит равновесие, идя по канату. Для этого занятия звезда выбрала черный спортивный костюм с оригинальной деталью в виде прозрачных вставок на декольте и ногах Кумейко. Певица снимает себя сверху, поэтому ее грудь то и дело попадает в кадр.
Кумейко какое-то время с успехом держит баланс, однако в конце концов падает.
Напомним, экс-Nikita бесстыдно натянула экстра-мини и показала пикантную деталь.
Как сообщала Politeka, сочная экс-Nikita довела до экстаза танцем в белье в прозрачной накидкой: самые пикантные кадры.
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