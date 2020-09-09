Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила шанувальників, показавши справжню красу в гримерці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ми знову повернулися в графік і я просто кайфую від цього! Три концерти за тиждень, попереду зйомки великої реклами та нового кліпу, а головне - нові зустрічі з Вами!! Що ще артисту потрібно для щастя...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лобода позує в розкритому вбранні й одному боді, ефектно демонструючи свою фігуру у всій красі. При цьому знаменитість показала на камеру, як виспівується перед концертом.

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Мы снова вернулись в график и я просто кайфую от этого! Три концерта за неделю, впереди сьемки большой рекламы и нового клипа, а главное - новые встречи с Вами!! Что ещё артисту нужно для счастья...❤️

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"Моя любов», «всі люди, як люди, а ви – суперзірка», «огнище», «красуня», «гарненька", " Світлана.....яка ти талановита!!!Захоплююся Вами та вашою творчістю", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

"Літо вийшло на фінішну пряму. Але пряма дорога до мети повинна бути завжди ☺ ️ Я активно займалася спортом, підключила і дочку і маму ☺ як думаєте літні тренування пішли на користь?🙃 » - йдеться в повідомленні.

Пост красуня супроводжувала фотографіями, на яких демонструє розкішну фігуру в крихітному бікіні з різних ракурсів. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".