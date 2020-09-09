Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішними формами, які до непристойності здавила на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованому знімку Чері позує в спортивному вбранні, до непристойності здавивши апетитні принади. Це привело в захват її шанувальників.
"Бачу, намагалася привернути увагу. Топ дуже гарячий", "твоя посмішка зводить мене з розуму», «дуже милий пірожочек», «абсолютна Краса», "обожнюю тебе", - пишуть вони.
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Уточнимо, що сама знаменитість запрошує своїх передплатників приєднатися до неї на онлайн-тренуванні, яка повинна пройти сьогодні ввечері.
До цього ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері здивувала розмірами своїх достоїнств в одній чорній майці й "навидимій" білизні.
Ана є знаменитою спортсменкою, власницею власного бренду спортивного одягу і постійно дивує в соціальній мережі спекотними фото зі спортзалу, відпочинку на природі або ж на пляжі.
Чері вважає, що стежити за собою - це не завжди тренування і харчування, іноді це просто духовний відпочинок. Тому зрідка в її профілі з'являються спекотні фото, зроблені вдома.
"Особисто я борюся зі стресом і тривогою, і один з улюблених способів-прийняти розслаблюючу ванну і прочитати книгу, справжню книгу!",- одного разу відзначала Чері.
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