Гривні буде не просто

Курс валют в Україні 10 вересня здивує змінами, долар поодинці спробує "атакувати" гривню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Так, Долар почне день з невеликого стрибка на міжбанку: +2,64 гривні. До середини минулого дня валюта подорожчала на 1,82 грн, але цього їй здалося мало.

Євро ж навпаки, замість розгону почне "кришитися". На міжбанку валюта впаде на три гривні.

Курс валют в Україні 10 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2782,96 грн;

100 євро - 3276,8 грн.

Дістанеться на тлі» озвірілої " гривні й російському рублю, десять з яких можна буде купити за 3,6421 грн.

До цього ми розповідали, що Нацбанк цілком влаштовує плавне знецінення гривні стосовно долара

Банкіри не сумніваються, що рух у бік "долара по 28 гривень" продовжиться і в другий тиждень вересня.

Мало того, НБУ, ймовірно, не заважатиме цьому процесу.

Минулого тижня регулятор купив на міжбанку рекордно низьку суму - $11,5 млн (мінімум у 2020 році). І як запевняють експерти, НБУ вирішив змінити свою тактику на ринку.

В деякі моменти зміцнення курсу гривні регулятор викуповував більше американської валюти, ніж дозволяли ринкові "надлишки".

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.

Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.