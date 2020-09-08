Нацбанк вполне устраивает плавное обесценивание гривны по отношению к доллару

Об этом пишет Лига.

Банкиры не сомневаются, что движение в сторону "доллара по 28 гривен" продолжится и во вторую неделю сентября.

Более того, НБУ, вероятно, не будет мешать этому процессу.

На прошлой неделе регулятор купил на межбанке рекордно низкую сумму - $11,5 млн (минимум в 2020 году). И как уверяют эксперты, НБУ решил изменить свою тактику на рынке.

В некоторые моменты укрепления курса гривны регулятор выкупал больше американской валюты, чем позволяли рыночные "излишки". В такие периоды реальным покупателям иногда даже не хватало американского доллара, что переворачивало тренд в сторону умеренной девальвации гривни.

А сейчас, когда гривна обесценивается, НБУ почти не вмешивается в ситуацию на рынке. Это значит, что регулятора пока устраивает плавный подъем курса доллара до 28 грн/$.

На следующей неделе, как прогнозируют эксперты, курс доллара не преодолеет отметку в 28 грн/$, но плавная девальвация гривни продолжится. Они также озвучили прогнозный диапазон до конца рабочей недели: 27,6-27,9 грн/$.

Отметим, что сегодня, 8 сентября, на валютном рынке был зафиксирован очередной рекорд. Ранее НБУ рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,75 грн;

1 евро – 32,81 грн;

Таким образом, курс доллара вырос на 2 копейки в сравнении с вчерашним днем, и это является наивысшим курсом американской валюты в Украине с 8 августа. А за неделю, начиная с 1 по 8 сентября, гривна рухнула ослабла по отношению к доллару на 19 копеек.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.