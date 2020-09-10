Курс валют в Украине 10 сентября удивит изменениями, доллар в одиночку попробует «атаковать» гривну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Так, доллар начнет день с небольшого скачка на межбанке: +2,64 гривны. К средине прошлого дня валюта подорожала на 1,82 грн, но этого ей показалось мало.

деньги, доллар, евро

Евро же наоборот, вместо разгона начнет «крошиться». На межбанке валюта рухнет на три гривны.

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Курс валют в Украине 10 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2782,96 грн;

100 евро – 3276,8 грн.

Достанется на фоне «озверевшей» гривны и российскому рублю, десять из которых можно будет купить за 3,6421 грн.

До этого мы рассказывали, что Нацбанк вполне устраивает плавное обесценивание гривны по отношению к доллару

Банкиры не сомневаются, что движение в сторону "доллара по 28 гривен" продолжится и во вторую неделю сентября.

Более того, НБУ, вероятно, не будет мешать этому процессу. 

На прошлой неделе регулятор купил на межбанке рекордно низкую сумму - $11,5 млн (минимум в 2020 году). И как уверяют эксперты, НБУ решил изменить свою тактику на рынке.

В некоторые моменты укрепления курса гривны регулятор выкупал больше американской валюты, чем позволяли рыночные "излишки".

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.