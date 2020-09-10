Ані Лорак неприємно здивувала змінами в зовнішності

Як повідомляє Politeka на своїй сторінці в Instagram співачка похвалилася отриманням премії "найстильніша співачка" від журналу Moda Topical Style Awards 2020

Співачка Ані Лорак вибрали для виходу в світ класику. Вона з'явилася на вечірці, де вручали нагороди, в світлому брючному костюмі з білою майкою і чорних босоніжках на шпильці. Світлі тони тільки підкреслили її засмагу після відпустки і пишні форми. Образ Кароліна доповнила Кольє.

Однак от не всі згодні з тим, що артистка дійсно гідна такого титулу.

"Але цей костюм треш, може він і в моді, але зовсім не прикрашає», «Стиль - це точно не ваш коник», «мішкуватий костюм, широкі рукави, нещодавно все це викинула, одяг 90-х», «більше не одягайте цей наряд, він вам не йде, мінус стиліста», - пишуть в коментарях.

Більш того, багатьом кинулися очі зміни, які відбулися з обличчям Лорак. Останнім часом зірка, схоже, захопилася "уколами краси" і сильно змінилася. Вона сильно збільшила вилиці і губи.

"Навіщо стільки ботокса на обличчя???» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».

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