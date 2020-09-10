Ани Лорак неприятно удивила переменами во внешности

Как сообщает Politeka на своей странице в Инстаграм певица похвасталась получением премии «Самая стильная певица» от журнала Moda Topical Style Awards 2020

Певица Ани Лорак выбрали для выхода в свет классику. Она появилась на вечеринке, где вручали награды, в светлом брючном костюме с белой майкой и черных босоножках на шпильке. Светлые тона только подчеркнули ее загар после отпуска и пышные формы. Образ Каролина дополнила колье.

Однако вот не все согласны с тем, что артистка действительно достойна такого титула.

«Но этот костюм трэш, может он и в моде, но совсем не украшает», «Стиль - это точно не ваш конёк», «Мешковатый костюм, широкие рукава, недавно все это выбросила, одежда 90-х», «Больше не одевайте этот наряд, он вам не идёт, минус стилисту», - пишут в комментариях.

Более того, многим бросились глаза изменения, которые произошли с лицом Лорак. В последнее время звезда, похоже, увлеклась "уколами красоты" и сильно изменилась. Она сильно увеличила скулы и губы.

«Зачем столько ботокса на лицо???» - пишут в Сети.

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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