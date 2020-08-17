Ани Лорак вместе с дочерью Соней оригинально анонсировала премьеру своего нового клипа

Два дня назад знаменитая артистка подразнила своих поклонников короткой нарезкой кадров из своего нового клипа на песню «Твоей любимой». В ролике также засветилась и дочь певицы - Соня. Малышка выглядела совсем повзрослевшей и поразила сеть своим видом. А в этот раз на странице Каролины появился яркий кадр из отдыха мамы и дочери. Об этом сообщает Politeka.net.

Каролина под фото, на котором позирует с Соней на яхте, наконец-то объявила дату выхода своего нового ролика. Однако поклонники обратили внимание на цветущий вид певицы и преобразившуюся дочь звезды. С новой прической - множеством маленьких косичек - Соня выглядела удивительно похожей на свою маму, хотя ранее фанаты массово заявляли о схожести с отцом - Муратом.

«🙌🏻 Познаём новое! Побеждаем себя! И ждём премьеру клипа «Твоей любимой»! 😁 Завтра в 10:00 на моём канале в YouTube! ‼️», - пишет Каролина.

Вот как отвечают фанаты:

«Какие вы с Соней красавицы❣️❣️❣️ Любуюсь вами❣️ 🤗💖🌺💖🌺💖🌺💖✨», «Какие красивые😍😍😍😍», «Удачи Вам Ани😊👏» «Хорошенькие!)🍒🍒🍒», «Красавицы наши!😍😍», «Море позитива», «Больше не копия отца», «Красавицы😍 по заднему фону сразу можно узнать Средиземное море❤️ «Ви очен крассивая.А ваша доч маленкая Ангел», «Такая взрослая София😍», «Невероятны❤ вы невероятно похожи!!!! 😍😍😍😍 лучшие девочки ❤», «Как Сонечка повзрослела уже😍😍😍 такая же красавица как мамочка❤️😘 люблю Вас очень❤️».

Как известно, после скандального развода Каролины с ее возлюбленным мужем Муратом, фанаты активно обсуждают личную жизнь звезды, приписывают ей новые романы и даже распространяют слухи о ее новой беременности.

Сама Ани Лорак сплетни о личной жизни не комментирует, но мастерски подогревает интригу у возлюбленном. Не так давно еще было известно, она встречается с Егором Глебом, молодым продюсером. Сейчас пара не появляется вместе и не публикует совместных кадров.

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Так, пока фанаты ждут новую свадьбу звезды, Каролина решила снять яркий ролик, в котором предстала милой невестой, а ее дочь – маленькой принцессой. Каролина стояла с улыбкой на лице, ожидая своего возлюбленного у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился привлекательный молодой человек, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход ля ее конкурса.

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