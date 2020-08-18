Знаменитая артиска Ани Лорак показала идеальный после тренировок пресс

Каролина после рождения Сони довольно долго сбрасывала лишний вес, однако, благодаря спорту, правильному питанию и соблюдению специалнього режима, звезда сбросила несколько десятков килограммов. Сама Каролина не делает на этом акцента.

Чаще всего на своей странице в социальной сети Инстаграм Каролина показывает, как веселится на концертах, примеряет новые модные платья на съемках и меняет имидж в клипах. Однако на фан-аккаунтах знаменитости нередко можно заметить яркие фото знаменитости, позирующей в зале.

Стройная Каролина в этот раз в черном топе и тонких лосинах восхитила идеально плоским животом, подтянутыми бедрами и отдохнувшим видом без макияжа:

«Beautiful Ani lorak», «Ух какой плоский животик красивый 👍», «Красавица», «Проста бомба. Крошка❤️», «Правда страшно смотреть, ты хоть ешь что то?💝», «Я тебя люблю», «Молодец, хоть ещь что то? 👋👋👋👋👋», «без косметики ужас просто», «Трудяга, умница!❤️❤️❤️», - пишут фанаты.

До этого Каролина показала, как едет на праздник в новом имидже - белый приталенный пиджак, черная приталенная майка, массивный крест с множеством камней идеально дополнили ее "лук". Певица завязала короткосостриженные локоны в низкий хвост и оставила пару коротеньких прядей в привычном стиле возле ушей с косой челкой.

При этом после на следующих кадрах Каролина всячески покрасовалась в компании Леры Кудрявцевой - звезды вместе поздравили коллегу и помиловались формами на камеру. Ранее звезд уже не раз называли "горячими" за их идеальный внешний вид.

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