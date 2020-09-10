Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на прогулянці

На фото красуня позувала в спідниці і топі. Образ зірка доповнила бейсболкою і окулярами. Зірка йшла по грунтовій дорозі і показувала себе досить близько, знімаючи на телефон. На кадрах можна помітити величезний бюст зірки, який вона вирішила не ховати. Він ледве вмістився у вузький топ і прямо випирав на кадрах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Афродіта, спекотна брюнетка".

Повідомлялося, що модель Кім Лі вразила полум'яним образом.

Цього разу модель зважилася на новий експеримент зі своєю незвичайною зовнішністю, примірявши лінзи різного кольору. Щоб привернути увагу користувачів мережі вона позувала в екстравагантному вбранні.

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На фото красуня позувала у вузькому топі і шортах. Дівчина стояла на доріжці біля дороги на тлі пальм. Кім без сорому показала свою підтягнуту фігуру, залишивши волосся розпущеним. Лі дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок досить пікантним.

"Якщо ти будеш готовий, тобі не потрібно готується. Готуюся до ранкового кардіо", - написала Кім.

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