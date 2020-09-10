Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, похвалилася найцікавішим, взявши з собою подружку

На фото Олена позувала в костюмі, що складається з довгої спідниці з великими розрізами і топі з рукавами, а також капюшоном. Друга красуня була в аналогічному вбранні. Спідниці задувало на вітрі, тому можна побачити шикарні ніжки зірок. Дівчата доповнили образи босоніжками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1/2/3? Як же я закохана в новий костюм. Дуже стильний і я думаю в такому ви точно не залишитеся непомітною", - написала Омович.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"А куди в такому ходити?", "Як близнючки", "Ай, Дівчата"," ви дуже красиві", " хто красуня праворуч на картинці?", "Всі три дуже ефектні", " Двоє зі скриньки!", "Прикольно, але куди в такому підеш?", "Капець, ви однакові".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович похвалилася своїми апетитними формами.

Красуня позувала в неймовірно красивому топі, який сильно стягнув її неосяжні груди. Модель без сорому вивалила свої "диньки" напоказ, адже тонка тканина не змогла прикрити все.

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