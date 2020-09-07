Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, показала, как позирует возле зеркала
Модель регулярно балует своих поклонников жаркими фото в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, звезда опубликовала снимок в черном боди с огромным декольте.
Алена позировала возле зеркала и снимала свои достоинства на камеру. Модель надела черное боди с тонкими бретельками и огромным вырезом, из которого показалась большая грудь знаменитости: "Просто кайф".
Сочные прелести будто "налились" и заманчиво выпирали. Стоит отметить, что красотка не так давно сделала новую операцию и увеличила груди до шестого размера.
Тонкая ткань боди подчеркнула стройную талию, а мини-шорты натянулись на бедрах, оголив стройные ножки.
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Модель немного выгнулась, чтобы лучше продемонстрировать свои формы.
Пост не собрал много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Однако, судя по другим постам, модель быстро получает массу отметок "Нравится" и комментариев.
Напомним, Алена Омович позировала на яхте, сверкая соблазнительными формами. Звезда была в крохотном бикини, которое едва ли что-то прикрывало.
Лифчик подпрыгнул на груди шестого размера, оголив внизу прелести. Тонкие бретельки чуть ли не впились в кожу под тяжестью бюста.
Ранее сообщалось, что Алена Омович предстала в длинном наряде, который обтянул ее совершенную фигуру.
Большая грудь выпирала из декольте, а самые интимные места проглядывались под тканью. Платье на средних лямках вытянулось, при этом подчеркнув тончайшую талию.
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