Відома модель Гюль Бахарі показала себе в незвичайному вигляді на радість фанатів

На фото Бахарі здалася в синій сукні з великим декольте. Красуня не одягала білизну, тому можна легко оцінити пишні груди дівчини. Бахарі дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила сумочкою в руці. Фото вийшло досить зухвалим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі під публікацією і не ставили лайки. Все через те, що Гюль залишила знімок в сторіс Instagram, де подібних можливостей немає.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе в незвичайному східному стилі.

На фото Гюль позувала в "невидимому" бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Образ красуня доповнила стильною золотистою маскою на голову.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева"," заслужена принцеса"," ідеальна форма пісочного годинника","чорт візьми, це різниця в сумі".

Ми писали, що відома модель Гюль Бахарі показала свою гордість на радість фанатів.

На фото Гюль позувала в боді. Бахарі знімала сама себе на телефон зверху, демонструючи пристойне декольте. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, а волосся вирішила залишити розпущеним.

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