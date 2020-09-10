Відома модель Гюль Бахарі показала себе в незвичайному вигляді на радість фанатів
На фото Бахарі здалася в синій сукні з великим декольте. Красуня не одягала білизну, тому можна легко оцінити пишні груди дівчини. Бахарі дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила сумочкою в руці. Фото вийшло досить зухвалим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі під публікацією і не ставили лайки. Все через те, що Гюль залишила знімок в сторіс Instagram, де подібних можливостей немає.
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Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе в незвичайному східному стилі.
На фото Гюль позувала в "невидимому" бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Образ красуня доповнила стильною золотистою маскою на голову.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Королева"," заслужена принцеса"," ідеальна форма пісочного годинника","чорт візьми, це різниця в сумі".
Ми писали, що відома модель Гюль Бахарі показала свою гордість на радість фанатів.
На фото Гюль позувала в боді. Бахарі знімала сама себе на телефон зверху, демонструючи пристойне декольте. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, а волосся вирішила залишити розпущеним.
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