Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, удивила выходкой на прогулке

Несмотря на то, что модель предпочитает акцентировать внимание на своей фигуре при помози идеально подобранных нарядов, иногда ей удается удивить новым образом социальную сеть Инстаграм. К примеру одно из таких фото немало впечатило фанатов.

Дело в том, что Гюль впесто привычного платья с акцентом на груди надела атласную юбку-карандаш, а также дополнила свой образ нескромным топом из атласной ткани, а также кружевами, вышитыми на груди. Из-за вечернего освещения создается впечатление, что вместо топа на бюсте девушки одни лифчик из кружев. Пользователи сети довольно бурно выразили свое мнение:

«Красиво 😍😍😍😍😍😍», «🖤 ​​Удивительно», «Люблю тебя❤️», «сочное даже платье @@», «Ты такая красивая», «Я в восторге 😍😍», «Такие персики не скрыть🍑», «Девушка с окраин», «Любите свою моду! Успехов, берегите себя!», «Ты такая красивая, самая смелая девочка», «роскошь и только», «это очень сладко», «всегда бы так», «почему это так смело», «мне нравится этот вид» - пишут пользователи.

До этого знаменитая модель поражает публику выходами в свет в самых эффектных нарядах. Девушка не любит скромничать, поэтому всегда надевает платья с невероятными декольте. В этот раз Бахари удалось сразить поклонников кадром в новом образе.

Гюль примерила черное тесное платье с глубоким декольте до пупка и на тонких бретельках. Предпочитая минималистичный стиль в этот раз, модель завязала черные локоны в высокий конский хвост и нанесла на лицо вечерний макияж с акцентом на свои темные глаза. При этом поклонников звезды привлек не только ее наряд. Дело в том, что девушка позировала на фоне забавной и культовой картины повара, ставшего интернет-мемом.

«Вот это да», «Лол идеальная картинка абсолютно великолепна 🤗💯👍😎», «Hermosa mami😘»», «Блин ты в порядке», «Отличное платье Hot Shot», «Фантастический образ в этом сексуальном платье!», «Badgirl❤️», «Вау, очень круто 😍😍😍🌹🍾», «Хахаха, люблю это произведение искусства позади тебя!», «Захватывающая красота🌷🌷🌷».

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