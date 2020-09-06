Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, в розовом мини-платье впечатлила фигурой

Девушка является амбассадором известного бренда одежды, поэтому в ее Инстаграм-профиле много кадров, на которых она позирует в самых разных платьях. Бахари нравится поражать пикантными образами с акцентом на пышную грудь.

Эффектная и примечательная внешность сделала Гюль популярной за довольно короткий срок и теперь, чтобы поддержать внимание фанатов, девушка старается постоянно обновлять свой профиль. Новый кадр, на котором Бахари позировала в тесном розовом платье с блестками и ярком макияжем на лице. Длинные локоны модель решила распустить. При этом фанатам образ куклы Барби очень понравился:

«Не заставляй меня становиться дикой», - написала Бахари.

Вот как реагируют фанаты:

«Боже, какой эффектный цвет», «Ты - самая красивая !!!!! Я восхищен !!!!!!!! Не могу подобрать слов !!!!!!!! 🙌🙌🙌🙌», «Омг, молодая волчица😍😍😍😍, это просто невероятное соблазнение», «Красиво 🔥🔥🔥🔥», «Так мило😍😍😘😘💋💋», «Очень хороший вид», «Девушке вроде тебя нужен такой волк, как я 😎», «Я желаю вам всего наилучшего, следует за вами всю жизнь», «Сенсационный образ Барби😍😍😍😍», «После наступления темноты😍», «Ты суперсексуальная беби», «Абсолютно красиво 👍😉».

До этого знаменитая модель поражает публику выходами в свет в самых эффектных нарядах. Девушка не любит скромничать, поэтому всегда надевает платья с невероятными декольте. В этот раз Бахари удалось сразить поклонников кадром в новом образе.

Гюль примерила черное тесное платье с глубоким декольте до пупка и на тонких бретельках. Предпочитая минималистичный стиль в этот раз, модель завязала черные локоны в высокий конский хвост и нанесла на лицо вечерний макияж с акцентом на свои темные глаза. При этом поклонников звезды привлек не только ее наряд. Дело в том, что девушка позировала на фоне забавной и культовой картины повара, ставшего интернет-мемом.

«Вот это да», «Лол идеальная картинка абсолютно великолепна 🤗💯👍😎», «Hermosa mami😘»», «Блин ты в порядке», «Отличное платье Hot Shot», «Фантастический образ в этом сексуальном платье!», «Badgirl❤️», «Вау, очень круто 😍😍😍🌹🍾», «Хахаха, люблю это произведение искусства позади тебя!», «Захватывающая красота🌷🌷🌷».

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