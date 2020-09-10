Известная модель Гюль Бахари показала себя в необычном виде на радость фанатов
На фото Бахари показалась в синем платье с большим декольте. Красотка не надевала белье, поэтому можно легко оценить пышную грудь девушки. Бахари смотрела прямо в объектив камеры, а образ дополнила сумочкой в руке. Фото вышло довольно дерзким и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки. Все из-за того, что Гюль оставила снимок в сторис Инстаграм, где подобных возможностей нет.
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Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала себя в необычном восточном стиле.
На фото Гюль позировала в "невидимом" бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. Образ красотка дополнила стильной золотистой маской на голову.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Королева", "Заслуженная принцесса", "Идеальная форма песочных часов", "Черт возьми, это разница в сумме".
Мы писали, что известная модель Гюль Бахари показала свою гордость на радость фанатов.
На фото Гюль позировала в боди. Бахари снимала сама себя на телефон сверху, демонстрируя приличное декольте. Образ красотка дополнила ярким макияжем, а волосы решила оставить распущенными.
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