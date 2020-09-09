Відома модель Міла Кузнєцова показала, як відпочиває і розповіла про результати

На фото красуня здалася в рожевому купальнику. Він не зміг вмістити пишні форми Міли, але зірка про це і не переживала. Кузнєцова показувала себе максимально близько, показуючи свій бюст, який вже встиг засмагнути. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто кайф. Грудинка вже готова, можна перевертати. Тут дуже швидко засмагаєш", - сказала в ролику Міла.

"Єгипет-гриль", - підписала зірка.

Фанати подивилися відео більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Цікаво коли ви біжите вони можуть когось вбити на шляху?", "Прекрасно", "Ласкаво просимо в Єгипет", "відростіть довге волосся, вам буде добре"," який кошмар", " ти вже засмагла, як там температура?", "Шикарна дівчина", " у нас теж швидко...повітря + 30", "я б не відмовився від такої грудинки", "до кінця відпочинку взагалі мулаткою станете", "Єгипетська сила".

Повідомлялося, що відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про відпочинок.

На фото Кузнєцова показала себе в смугастому купальнику, який візуально зробив бюст ще більше. Міла позувала перед парасолькою на пляжі, а образ доповнила стильними окулярами.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром в купальнику похвалилася "бомбочками" на пляжі

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром підкорила величезним бюстом у сміливому бікіні

Також Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром обтягнула бюст мотузочками, ефектний ракурс



