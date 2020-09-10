Відома модель Кайлі Дженнер показала новий образ, який нікого не залишив байдужим

На фото Кайлі здалася в боді зі смугастим верхом і чорним низом. Образ Дженнер доповнила панчохами і босоніжками. Зірка на голову одягла шапочку, а сама сиділа на якорі. Бретельки боді були спущені і красуня ледве втримала свої "персики" в декольте. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі. Все через те, що зірка викинула кадри в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала себе на відпочинку.

На фото Кайлі позувала в різнобарвному купальнику на мотузочках. Красуня сиділа, а на тлі можна побачити море.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У мене є кілька фактів про вас, знаєте що)", "Ок, дорога, добре", "Так жарко і спокусливо", "Я поклав цю картинку на ковдру", "Смачна"

Ми писали, що відомі сестри Кайлі і Кендалл Дженнер показали себе в нових образах.

На фото Кендалл сиділа в чорній сукні, чоботях і капелюсі, а образ доповнила сумочкою. Кайлі розташувалася поруч в білій сукні і чоботях. Дівчата без сорому демонстрували своє тіло, відвівши погляд від камери.

Нагадавши, Кайлі Дженнер захопила пружними "персиками" у вузькому ТОПі

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер разом з Кортні Кардашьян спокусили тілами в купальниках

Також Politeka повідомляла, що схудла Кім Кардашьян помірялася достоїнствами з Кортні і Кайлі Дженнер



