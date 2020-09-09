Знаменитий співак Дан Балан був помічений в обіймах спекотної красуні

Про це пише Politeka з посиланням на видання Одна хвилина.

Під час 10-го сезону " Голосу країни" Дана Балана запросили виступати на конкурс краси до Харківського університету імені Каразіна. Перемогла на цьому конкурсі 20-річна студентка факультету Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Анастасія Соломаха.

Під час конкурсу співак і познайомився з українкою, незабаром між молодими людьми зав'язалися стосунки, дівчина навіть викладала в соцмережу фотографію з квартири Дана, яку йому знімали на час зйомок.

Після того, як 10-й сезон шоу закінчився, парочка разом відпочивала в Буковелі та Бухаресті (Румунія), де Дан брав участь у зйомках свого нового кліпу. Пізніше кохані повернулися до Києва, деякий час були разом, навіть ходили на екскурсію до Верховної Ради. Потім Дан полетів до США, Анастасія повернулася до Харкова. Карантин молоді люди провели окремо.

Нещодавно Дан знову приїхав в Україну, де його запросили на весілля футболіста Олександра Зінченка і моделі влади Седан. Серед гостей на весіллі була помічена Настя, з нею Дан і поїхав після виступу. Так що, є всі підстави припускати, що їх бурхливий роман триває.

Politeka писала про те, що спливли нові чутки про гучний роман Дана Балана і Тіни Кароль. Приводом для появи чергових чуток став виступ співака Дана Балана на весіллі українського футболіста Олександра Зінченка з телеведучою владою Седан.

Зокрема, популярний співак Дан Балан виконав композицію" додому", яку молодята обрали для свого першого танцю.

Але користувачам не припав до душі виступ Дана Балана. Деякі коментатори припустили, що піснею "додому" співак перейшов всі межі, оскільки раніше композицію Дан виконував виключно з Тіною Кароль.

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