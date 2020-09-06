Известная телеведущая Людмила Балан продолжает покорять социальные сети

Об этом пишет Politeka.net.

Несмотря на свой возраст, мама Дана Балана не стесняется выставлять в социальные сети жаркие снимки, которые с легкостью могут свести с ума мужчин.

Так, 62-летняя Людмила Балан предстала перед поклонниками в длинном фиолетовом платье в горошек, которым подчеркнула свой пышный бюст.

"Ты сегодня не властен над завтрашним днем, Твои замыслы завтра развеются сном! Ты сегодня живи...Ты — не вечен, как все в этом мире земном", - подписала она фото в своем личном Instagram.

Публикация пришлась по душе поклонникам, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев под фото.

"Боже, какая красота", "Цветочек наш", "Вы очень красивая", "Красотка", "Королева", "Вы замечательная. Очень идёт Вам этот цвет, неповторимая наша", "Вы нереальная", "Наслаждайся жизнью сейчас...Это не репетиция", "Пример для подражания", "Такие правильные слова. Очаровательная, взгляд неповторимый", "Пусть завтрашний день принесет нам хороших людей ,чтобы счастье взметнулось над Украиной моей", "Какое платье...", "Ооо, нет слов", - написали они в комментариях.

Ранее мы сообщали, Людмила впечатлила идеальными для ее возраста формами в мини-платье. Звезда позировала на лежаке на пляже.

Нестареющая блондинка оперлась на руки, выпятив пышную грудь, а также блеснула стройными ножками.

"Лови момент !!! Будь счастлив сейчас!!! Каждое «сегодня» - повод для радости...", - подписала этот кадр звезда.

Напомним, что мама Балана, которую называют копией Тины Кароль, в купальнике ошеломила бюстом

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