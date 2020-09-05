Украинская певица Тина Кароль восхитила бэкстейдж фото, сделанным во время работы для сентябрського номера Vogue

Не так давно звезда опубликовала несколько свежих снимков, на которых позирует для модного глянца Vogue UA. Новые кадры, представленные на фан-аккаунтах, произвели настоящий фурор в сети. Дело в том, что съемка с певицей была проведена в Нью-Йорке.

Ее автором стал популярный фотограф Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри, а стилистом, как мы уже сообщали ранее, стала Анна Зюрова. Новый бэкстейдж кадр появился на странице "Фан-Тины", который также взбудоражил сеть.

Ображ женщины-вамп, в котором предстала артистка рядом с коллегой, немало озадачил фанатов. Одни восхитились артисткой, другие вспомнили о Дане Балане, с которым ей приписывают роман:

«😳Вов глазки не могу оторвать от арбузиков 😌Дан одевал», «Поменяйте визажиста пожалуйста 🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴», «Простите, но Тиночка со стрелками выглядит старше», «И снова Тина голая наполовину», «Ойой, Тина умеет удивлять💥 восхитительная девушка», «Тінка огонь з мужчинами», «В старуху превратили, на Пегову смахивает», - пишут фанаты.

Ранее на одном из похожих уже готовых кадров соблазнительная Тина улеглась в постель в томной позе. На ней лишь свитер с геометрическим орнаментом: красотка избавилась от трусиков ради жаркого фото, прикрыв самое пикантное место белой простынью. При этом невозможно не насладиться ее нежными изгибами и бархатными округлостями.

Улыбающаяся Кароль, будто смущаясь, прикрыла глаза рукой.

На другом фото певица предстала в совершенно ином образе: если предыдущее пронизано нежностью, то здесь красотка перевоплотилась в роковую женщину, "леди-босс".

Тина в черном кожаном комбинезоне сидела на табурете, вызывающе расставив ноги и выгнув спину. При этом она расстегнула верх, засветив ничем неприкрытый упругий бюст. Волосы Тина собрала назад, дополнив лук четкими стрелками.

Помимо запоминающейся фотосессии, Кароль раскрыла журналу главную интригу - дату выхода ее нового альбома "Найти своих". Как утверждает официальный фан-клуб певицы в Instagram, долгожданный альбом выйдет 18 сентября.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."