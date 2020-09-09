Знаменитый певец Дан Балан был замечен в объятиях знойной красотки

Об этом пишет Politeka со ссылкой на издание Одна минута.

Во время 10-го сезона "Голоса країни" Дана Балана пригласили выступать на конкурс красоты в Харьковский университет имени Каразина. Победила на єтом конкурсе 20-летняя студентка факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Анастасия Соломаха.

Во время конкурса певец и познакомился с украинкой, в скором времени между молодыми людьми завязались отношения, девушка даже выкладывала в соцсеть фотографию из квартиры Дана, которую ему снимали на время съемок.

После того, как 10-й сезон шоу закончился, парочка вместе отдыхала в Буковеле и Бухаресте (Румыния), где Дан участвовал в съемках своего нового клипа. Позже возлюбленные вернулись в Киев, некоторое время были вместе, даже ходили на экскурсию в Верховную Раду. Затем Дан улетел в США, Анастасия вернулась в Харьков. Карантин молодые люди провели отдельно.

Недавно Дан вновь приехал в Украину, где его пригласили на свадьбу футболиста Александра Зинченко и модели Влады Седан. Среди гостей на свадьбе была замечена Настя, с ней Дан и уехал после выступления. Так что, есть все основания предполагать, что их бурный роман продолжается.

Politeka писала о том, что всплыли новые слухи о громком романе Дана Балана и Тины Кароль. Поводом для появления очередных слухов стало выступление певца Дана Балана на свадьбе украинского футболиста Александра Зинченко с телеведущей Владой Седан.

В частности, популярный певец Дан Балан исполнил композицию "Домой", которую молодожены выбрали для своего первого танца.

Но пользователям не пришлось по душе выступление Дана Балана. Некоторые комментаторы предположили, что песней "Домой" певец перешел все границы, поскольку ранее композицию Дан исполнял исключительно с Тиной Кароль.

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