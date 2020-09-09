Популярна українська виконавиця Оля Полякова приголомшила несподіваним визнанням

Зірка розмістила пост у своєму Instagram, в якому показала, «як виглядає насправді", повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

«Я повинна зізнатися, я давно фотошоплю свої фото і відео! Я вже 2 роки виглядаю так! Фух камінь з душі!",- написала артистка.

При цьому вона опублікувала фото на якому виглядає неймовірно огрядною.

Пост викликав справжній фурор і зібрав безліч коментарів.

"Ага!!! Ми так і знали!!! А ми бідні скачемо вранці в групі і молоко не п'ємо", "нічна жриця!", "Оля😂 😂 😂 😂ну ти даєш","я думала, це Повалій", " так навіть краще", "ми підозрювали😁 😁 😁", "о, без фотошопу нарешті», «денна + нічна жриця», «ось це нічна жриця», «Ага, а на концертах перед вами стоїть велике дзеркало, явно зменшують ваші параметри", - коментують у мережі жарт артистки.

Фолловері захоплюються чудовим почуттям гумору Олі Полякової.

Нагадаємо, що Ольга Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».

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