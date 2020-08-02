Легендарная украинская исполнительница Оля Полякова сверкнула невероятной красотой в ходе импровизированной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Девчонки! Марафон работает! У меня минус 4. У вас может быть до 16 кг! Давайте все сюда», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Полякова позирует в тесном купальнике перед зеркалом, демонстрируя идеальное тело в пикантном наряде. При этом певица не стесняется показывать свои роскошные изгибы с разных ракурсов, эффектно заглядывая в кадр. На заднем фоне можно заметить ванную и умывальник номера.
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Тем не менее поклонники Поляковой наблюдали за кумиром молча, поскольку кадрами с роскошной фигурой Полякова решила поделиться у себя в Сторис.
Как сообщалось до этого, исполнительница Оля Полякова решила огорошить поклонников страстными кадрами с отдыха с дочерью.
На фотографиях певица позирует на камеру в пикантном наряде и очках, эффектно позируя на камеру под звуки музыки. Сама красотка решила ничего не говорить, а лишь элегантно танцевать в такт.
Напомним, что Полякова без капли стыда задрала мини-юбку и показала, чем сводит с ума мужчин: «Тигрица винницкая».
Как сообщала Politeka, Полякова и Кароль померились "мячиками" в декольте, горячие кадры: "Тут и дураку понятно...".
Также Politeka писала, что беда случилась с Олей Поляковой прямо на сцене, срочно прибыли медики: все подробности.