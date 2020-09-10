Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе на відпочинку

На фото Кассандра позує в золотистому Бікіні на шезлонгу біля басейну. Зірка спокусливо сіла і демонструвала свої самі соковиті місця, які практично не вмістилися в маленький купальник. Образ модель доповнила стильними окулярами, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Sedona was so beautiful, this was taken at the pool on the last day. The scenery is really something else. Till next time Arizona! 🌵 @amiclubwear

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"Седона була такою красивою, що це зробили в басейні в останній день. Пейзаж дійсно зовсім інший. До зустрічі, Арізона!",- підписала фото красуня.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Сяє сонечком", "Вау, ти завжди молодець", "ти дуже хороша і приваблива", " дуже подобається курорт. Тобі пощастило бути там", "схоже, ви весело провели час, розслабляючись", "я дуже радий, що тобі вдалося випробувати це безпечно, щоб твоє бікіні було усипане зірками і сяяло золотом, завжди відмінний друг", "ви така красива жінка", "bellissima donna".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) затягнула свої пишні принади крихітним купальником.

Модель позувала в салатовому бікіні. Ліфчик тримався на пишних грудях, обмазаних лосьйоном. Посередині можна помітити дві тонкі бретельки, що тримають клаптики тканини. 

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