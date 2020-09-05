Звезда превзошла сама себя

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) посветила своими самыми сочными местами на природе

Красотка с отличной фигурой регулярно устраивает соблазнительные фотосессии, передает Politeka.net.

Модель и в этот раз решила побаловать своих преданных поклонников.

Так, Сьенега опубликовала серию ярких снимков в купальнике. Звезда обтянула тело красивой тканью. Из смелого декольте с плетением выставилась пышные прелести. Бюст выглядел просто завораживающе.

Тонкая талия, округлые бедра и накаченные ножки - также стоят внимания. Фигура звезды, действительно, безупречная.

Модель позировала с порео, которым игралась, двигая его.

На одном из кадров Кассандра показала невероятный вид сзади. Ягодицы впечатляли своей упругостью.

"Я почувствовала себя на подиуме, созданном самой природой! Вы когда-нибудь были в Седоне?", - написала модель.

За семь часов пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что звезда - это яркая и самая красивая бабочка.

"Моя слабость - это твои формы", - написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега лежала на шезлонге, растянувшись под лучами солнца.

Звезда надела крохотный лифчик в виде двух треугольников ткани на крохотных бретельках. Лоскутки обтянули грудь, едва скрывая под собой самые интимные места.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега решила снова порадовать фанатов и опубликовала жаркие кадры в своем сториз. Модель предстала в кружевном красном лифчике на тонких бретельках. Бюст "развалился" под тканью.

Лямки оплели пышную грудь, так что налюбоваться ее совершенствами невозможно.

Напомним, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».