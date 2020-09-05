Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) посветила своими самыми сочными местами на природе
Красотка с отличной фигурой регулярно устраивает соблазнительные фотосессии, передает Politeka.net.
Модель и в этот раз решила побаловать своих преданных поклонников.
Так, Сьенега опубликовала серию ярких снимков в купальнике. Звезда обтянула тело красивой тканью. Из смелого декольте с плетением выставилась пышные прелести. Бюст выглядел просто завораживающе.
Тонкая талия, округлые бедра и накаченные ножки - также стоят внимания. Фигура звезды, действительно, безупречная.
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Модель позировала с порео, которым игралась, двигая его.
На одном из кадров Кассандра показала невероятный вид сзади. Ягодицы впечатляли своей упругостью.
"Я почувствовала себя на подиуме, созданном самой природой! Вы когда-нибудь были в Седоне?", - написала модель.
За семь часов пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что звезда - это яркая и самая красивая бабочка.
"Моя слабость - это твои формы", - написал один из комментаторов.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега лежала на шезлонге, растянувшись под лучами солнца.
Звезда надела крохотный лифчик в виде двух треугольников ткани на крохотных бретельках. Лоскутки обтянули грудь, едва скрывая под собой самые интимные места.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега решила снова порадовать фанатов и опубликовала жаркие кадры в своем сториз. Модель предстала в кружевном красном лифчике на тонких бретельках. Бюст "развалился" под тканью.
Лямки оплели пышную грудь, так что налюбоваться ее совершенствами невозможно.
Напомним, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».