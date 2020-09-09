Ані Лорак блиснула в ефектному вбранні на світському заході і отримала престижну премію
У вівторок, 8 вересня, в Москві пройшла церемонія вручення 12-ї щорічної премії журналу Moda Topical Style Awards 2020.
На церемонії, яка проходила в банкетному залі "Тріумф", були присутні Ані Лорак, Зара, Філіп Кіркоров, Ксенія Бородіна, DAVA, подружжя Юлія Ковальчук та Олексій Чумаков та інші.
Співачка Ані Лорак вибрали для виходу в світ безпрограшну класику. Вона з'явилася в світлому брючному костюмі з білою майкою і чорних босоніжках на шпильці. Світлі тони тільки підкреслили її загар після відпустки і пишні форми. Образ вона доповнила кольє.
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Артистку нагородили премією»найстильніша".
Шанувальники Лорак дуже зраділи такій звістці і засипали співачку компліментами.
"Очаровашка", "дуже красиво ❤️❤️❤️❤️», "Elegante", - пишуть в мережі.
А ось найбільше епатувати публіку зумів Моргенштерн. Скандальний репер вийшов на сцену в гламурному жіночому образі. Він надів крислатий капелюх, чорне вбрання в підлогу і елегантну хутряну накидку. Доповнили оригінальний образ сонцезахисні окуляри і невелика блискуча сумочка від відомого бренду на ланцюжку, що висить на плечі.
При цьому він удостоївся нагороди»Жінка року".
Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».
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