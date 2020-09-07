Знаменитая артиска Ани Лорак показала припухшее после отпуска лицо

Только вчера Каролина продемонстрировала, как пытается привести себя в порядок в спортзале после затянувшегося отпуска с дочерью. А сегодня в разделе Стори в Инстаграм певица озадачила видом.

Дело в том, что Каролина записала небольшое обращение к приложению "Яндекс музыки" за то, что они подарили ей некий презент и теперь она сможет комфортно отдохнуть. Однако во время записи Каролина также засветила припухшее лицо, заметно крупнее, чем то, что видят фанаты на кадрах в ее профиле. На видео отчетливо видно, как знаменитость набрала лишний вес, однако старается умело это скрыть.

На снимках Ани Лорак позирует в кресле у окна. Красотка наряилась в коричневый топ с мешковатыми рукавами и просто бездонным декольте.Образ довершили туфли телесного цвета и подвернутые джинсы.

Мы также писали, что, как правило, певица не показывает, как ухаживает за собой или как худеет в зале, однако, судя по фото оттуда, тренируется артистка не мало, также как и старается похудеть, причем фанатов удивляет, зачем скрывать недостатки.

Показывая то, какие у нее бедра и стальной пресс, звезда выглядела весьма привлекательно. К слову, на карантина Ани Лорак заявила, что ее вес составляет всего 52 килограмма, а сама она старается питаться правильно и с минимальными ограничениями. Однако, после отпуска она набрала лишнее, поэтому она намерена уседрно тренироваться.

Каждое утро артистканачинает с зарядки — тренирует мышцы пресса, приседает и отжимается. Певица советует не заниматься спортом на голодный желудок — перед тренировкой звезда выпивает стакан тёплой воды с мёдом, а также съедает небольшое яблоко.Также звезда любит медитировать и избавляться от негатива вокруг, заявляя, что окружение должно быть лишь позитивное.

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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