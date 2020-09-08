18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко, оголосив цікаву новину

Хлопець розмістив у своєму Instagram пост з, можна сказати, провокаційними фото, передає Politeka.net. На знімках Архип позував у кольоровій сорочці. Одяг він розстебнув, ніби пішовши по стопах відомого батька, який займається стриптизом.

Син знаменитостей посвітив оголеним торсом, а на шиї хлопця можна помітити золотий ланцюжок.

Син Тарзана також відзначився стильною зачіскою з кучерявими локонами.

"Вже цієї середи, нарешті, відбудеться прем'єра кліпу "Бутылка вина"!!! Сам кліп вже чекає свого часу на моєму Ютуб каналі. Тому всіх чекаю за келихом червоного сухого😂", - написав Архип.



За годину пост зібрав майже 200 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Не можу дочекатися🔥 🔥 🔥", " удачі бро🤗 🤗 🤗", "Тобі у спортзал потрібно, а то зовнішність занадто миловидна", "Архипко, удачі!!!!! Чекаю!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Архип Глушко на своїй сторінці в TikTok поділився кадрами зі зйомок кліпу на пісню «пляшка вина». На записі юнак одягнений в червоні спортивні штани з лампасами і квітчасту сорочку.

Він жестикулює під фонограму, а в кінці видно напарницю по знімальному майданчику, яка після одного з рухів юного співака «летить» в сторону.

Раніше повідомлялося, що Архип Глушко у фірмовій толстовці сидить за барабанною установкою і зухвало дивиться в камеру з капюшоном на голові. Одну руку з паличкою музикант виставив убік, а іншою сперся об коліно.

"Отже, підійшло до кінця літо 2020. Для мене літо було дуже продуктивним...",- написав Архип.

Нагадаємо, що безбашенний син Тарзана і Королевою вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "був пацан і немає пацана".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».