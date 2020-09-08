18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко, оголосив цікаву новину 

Хлопець розмістив у своєму Instagram пост з, можна сказати, провокаційними фото, передає Politeka.net. На знімках Архип позував у кольоровій сорочці. Одяг він розстебнув, ніби пішовши по стопах відомого батька, який займається стриптизом.

Син знаменитостей посвітив оголеним торсом, а на шиї хлопця можна помітити золотий ланцюжок. 

Син Тарзана також відзначився стильною зачіскою з кучерявими локонами. 

"Вже цієї середи, нарешті, відбудеться прем'єра кліпу "Бутылка вина"!!! Сам кліп вже чекає свого часу на моєму Ютуб каналі. Тому всіх чекаю за келихом червоного сухого😂", - написав Архип. 

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Ссылка на ютуб канал в шапке профиля👆👆👆 Уже в эту среду, наконец то, состоится премьера клипа «Бутылка вина»!!! Сам клип уже ждёт своего времени на моём Ютуб канале. Поэтому всех жду за бокалом красного сухого😂🍷 Подписывайтесь на канал, потому что второй клип уже на подходе и в целом вас ждёт много интересного😜 #грек #архип #архипглушко #клип #премьера #песня #бутылкавина #song #videoclip #video #clip #photo #фото #фотосессия #ютубканал #ютуб #youtube #youtubechannel #subscribe #instagood #instagram #музыка #music

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За годину пост зібрав майже 200 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.  

"Не можу дочекатися🔥 🔥 🔥", " удачі бро🤗 🤗 🤗", "Тобі у спортзал потрібно, а то зовнішність занадто миловидна", "Архипко, удачі!!!!! Чекаю!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Архип Глушко на своїй сторінці в TikTok поділився кадрами зі зйомок кліпу на пісню «пляшка вина». На записі юнак одягнений в червоні спортивні штани з лампасами і квітчасту сорочку.

Він жестикулює під фонограму, а в кінці видно напарницю по знімальному майданчику, яка після одного з рухів юного співака «летить» в сторону.

@arkhipglushko

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♬ Бутылка вина - Grek

Раніше повідомлялося, що Архип Глушко у фірмовій толстовці сидить за барабанною установкою і зухвало дивиться в камеру з капюшоном на голові. Одну руку з паличкою музикант виставив убік, а іншою сперся об коліно.

"Отже, підійшло до кінця літо 2020. Для мене літо було дуже продуктивним...",- написав Архип. 

Нагадаємо, що безбашенний син Тарзана і Королевою вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "був пацан і немає пацана".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».