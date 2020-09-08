18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко, оголосив цікаву новину
Хлопець розмістив у своєму Instagram пост з, можна сказати, провокаційними фото, передає Politeka.net. На знімках Архип позував у кольоровій сорочці. Одяг він розстебнув, ніби пішовши по стопах відомого батька, який займається стриптизом.
Син знаменитостей посвітив оголеним торсом, а на шиї хлопця можна помітити золотий ланцюжок.
Син Тарзана також відзначився стильною зачіскою з кучерявими локонами.
"Вже цієї середи, нарешті, відбудеться прем'єра кліпу "Бутылка вина"!!! Сам кліп вже чекає свого часу на моєму Ютуб каналі. Тому всіх чекаю за келихом червоного сухого😂", - написав Архип.
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За годину пост зібрав майже 200 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Не можу дочекатися🔥 🔥 🔥", " удачі бро🤗 🤗 🤗", "Тобі у спортзал потрібно, а то зовнішність занадто миловидна", "Архипко, удачі!!!!! Чекаю!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Архип Глушко на своїй сторінці в TikTok поділився кадрами зі зйомок кліпу на пісню «пляшка вина». На записі юнак одягнений в червоні спортивні штани з лампасами і квітчасту сорочку.
Він жестикулює під фонограму, а в кінці видно напарницю по знімальному майданчику, яка після одного з рухів юного співака «летить» в сторону.
Раніше повідомлялося, що Архип Глушко у фірмовій толстовці сидить за барабанною установкою і зухвало дивиться в камеру з капюшоном на голові. Одну руку з паличкою музикант виставив убік, а іншою сперся об коліно.
"Отже, підійшло до кінця літо 2020. Для мене літо було дуже продуктивним...",- написав Архип.
Нагадаємо, що безбашенний син Тарзана і Королевою вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "був пацан і немає пацана".
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».