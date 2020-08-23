18-летний Архип Глушко, сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой, обескуражил дикой выходкой, несмотря на предупреждения людей

Как передает Politeka.net, юноша опубликовал кадры с "дичью" в своих "сториз" в Инстаграм.

Архип, будучи в людном месте, подошел к фонтанту и окунул туда голову. При этом снимающие действо подружки пытались его остановить и кричали вслед: "Архип, ты заболеешь! Не надо!"

А когда было уже слишком поздно, и мокрый, но довольный собой звездный наследник возвращался обратно, девушки со вздохом констатировали: "Ну все, пропал, был пацан и нет пацана. Все, Архип, ты заболеешь теперь... коронавирусом".

Судя по ухмылке парня, его не слишком заботила в тот момент опасность заразиться китайским вирусом.

Ранее мы сообщали, друг Тарзана и Королевой юморист Владимир Винокур выложил в соцсети фото с празднования годовщины их свадьбы.

Так, за праздничным столом собралась компания известных людей. При этом сам стриптизер с женой стояли позади всех с обескураживающими улыбками.

«У Наташи и Сергея, вчера был праздник!!! День Свадьбы!!! Счастья Вам, дорогие!!! Ура! Горько!❤️❤️❤️❤️❤️💃🏿🚀👶🎶🍷🚑🎹🎸», - говорится в подписи.

«Какие Вы все классные 🔥, а главное настоящие! С праздником Наталочку и Сергея!🥳🥳», «»Ух какая компания», «Желаю вашей дружбе быть еще крепче и родней. такие молодцы, хорошая компания💪💪», «Поздравляем с днём Свадьбы! Счастья! Любви! Взаимопонимания! ❤️»,«Отлично, без фотошопа здесь Королева на себя похожа», - отреагировали в комментариях.

Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».