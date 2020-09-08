Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян постала в майже невидимій білизні

Зірка порадувала шанувальників майже оголеним знімком, повідомляє Politeka.net. Відповідне фото з'явилося в сторіз Instagram.

"Неземна" модель лежала на пелюстках рожевих квітів, трохи вигнувшись для спокусливого ефекту.

Зірка вибрала напівпрозору білизну, яка була дуже крихітною і ледь помітною на її принадах. Маленький ліфчик приховав лише найінтимніше, як і трусики. При цьому на груди було укладено кілька пелюсток.

Шовкова шкіра Кім виглядала просто ідеально в оточенні квітів.

Модель розпустила довге хвилясте волосся, вона дивилася в камеру з-під пишних вій. Пухкі губи були підкреслені красивою помадою.

На жаль зірка відібрала можливість у шанувальників відкрито коментувати фото, і ставити лайки. Швидше за все, такий сміливий знімок отримав масу позитивних відгуків в дірект.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала, розвалившись на кріслі і попиваючи смузі. Наряд ефектно підкреслював розкішну фігуру знаменитості, а сама бізнесвумен «грала оченятами».

"Шлюби укладаються на небесах", - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі тут же обсипали зірку компліментами.

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян позувала в крихітному купальнику, зігнувшись до непристойності і показавши, чим її нагородила природа. При цьому на задньому тлі видніється неймовірної краси море.

"Щасливе місце", - коротко йдеться в повідомленні.

"Просто мрія!",» розкішні форми, Чудо«, " вау, гаряча штучка. Заздрю", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.