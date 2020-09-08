Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян предстала в почти невидимом белье

Звезда порадовала поклонников почти обнаженным снимком, сообщает Politeka.net. Соответствующее фото появилось в сториз Инстаграм.

"Неземная" модель лежала на лепестках розовых цветов, немного выгнувшись для соблазнительного эффекта.

Звезда выбрала полупрозрачное белье, которое было очень крохотным и едва ли заметным на ее прелестях. Маленький лифчик скрыл лишь самое интимное, как и трусики. При этом на грудь было уложено несколько лепестков.

Шелковая кожа Ким смотрелась просто идеально в окружении цветов.

Модель распустила длинные волнистые волосы, она смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Пухлые губы были подчеркнуты красивой помадой.

К сожалению звезда отобрала возможность у поклонников открыто комментировать фото, и ставить лайки. Скорее всего, столь смелый снимок получил массу положительных отзывов в директ.

Напомним, Ким Кардашьян позировала, развалившись на кресле и попивая смузи. Наряд эффектно подчеркивал роскошную фигуру знаменитости, а сама бизнесвумен «играла глазками».

«Браки заключаются на небесах», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети тут же осыпали звезду комплиментами.

Напомним также, что Ким Кардашьян позировала в крохотном купальнике, изогнувшись до неприличия и показав, чем ее наградила природа. При этом на заднем фоне виднеется невероятной красоты море.

«Счастливое место», - коротко говорится в сообщении.

«Просто мечта!», «роскошные формы, загляденье», «вау, горячая штучка. Завидую», - написали пользователи сети.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.