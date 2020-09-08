Російська журналістка, ведуча і екс-кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак розповіла про розлучення з Максимом Віторганом

Про це пише Politeka з посиланням на шоу актриси Агати Муціеніце"чесне розлучення".

За словами Ксенії, рішення про розлучення далося їй болісно, а перед розставанням її "штормило" майже цілий рік.

"Тобі хочеться в одних гостях час проводити, а йому це не подобається... Максим говорив:"Це не моя компанія". Йому подобалася своє проведення часу: пісні під гітару біля багаття, шашлики, Анекдоти. Мені перший рік або два це подобалося, потім я вичерпала це для себе. У якийсь момент сказала:" Не можу більше слухати ці пісні під гітару, я вже знаю весь репертуар", – розповіла знаменитість.

Тим не менш, Ксенія Собчак подякувала колишньому чоловікові за сина і заявила, що вдячна Максиму за те, що він навчив її бути добрішими.

"Він дуже розумний, привабливий. Набагато розумніші за мене. Але проблема, що він і сам так про себе думає", – додала вона.

Politeka писала, що російська журналістка, ведуча і екс-кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак висловилася про те, чий Крим

Так, телеведуча переконана, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим повинен бути повернутий Україні. За її словами, можливо треба провести референдум.

"Росія порушила міжнародні домовленості і, звичайно, це територія повинна бути повернута. Має бути проведений якийсь референдум. Зрозуміло, це питання складне, там величезна кількість російськомовного населення", - вважає Собчак.

Ксенія Собчак поділилася яскравим літнім фото і розповіла про плани на навчання свого сина. Як відомо, ведуча виховує трирічного Платона-сина від попереднього шлюбу з Максимом Віторганом. Хлопчикові поки рано йти в школу, проте мати вже щосили замислюється про його освіту.

"Я дуже серйозно ставлюся до освіти, тому мучуся страшно з приводу школи. На жаль, я не прихильник платного «Рубльовського» освіти через атмосферу, яка дуже часто там складається. Ось це все "хто на чому приїхав «і» ким у тебе тато працює" якось не здається мені здоровим",-розповіла Собчак.

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