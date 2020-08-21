Российскую телеведущую Ксению Собчак заподозрили в беременности
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм мужа Собчак, режиссера Константина Богомолова появилось фото с презентации его сериала «Хороший человек» со старшим сыном Михаила Ефремова Никитой в главной роли. На фото Константин стоял в обнимку со счастливой женой и актерами, сыгравшими в сериале.
Особое внимание поклонников привлекло платье Ксении, которое она выбрала для мероприятия. Платье свободного кроя свободно сидело на ведущей, что стало поводом для домыслов.
«Ксюха опять беременна? ВАУ!», «Мальчик будет у вас», - написали поклонники в комментариях.
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Стоит отметить, что сам Богомолов светился от счастья на премьере. «Команда мечты», - коротко подписал он фото.
За несколько часов пост режиссера собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ему и Ксении оставили массу комплиментов.
«Ксения Вы молодец, муж у Вас замечательный!», «Талантливый режиссёр! Все фильмы просто на одном дыхание!», «Талантище, супер!», «Вы с Ксюней самые хорошенькие», - пишут пользователи сети.
Как известно, у Ксении Собчак уже есть сын он первого брака с Максимом Виторганом. Сейчас Платону три года. Поклонники пары давно ждут новостей о новой беременности Ксении.
Напомним, что мужа Собчак Богомолова неожиданно застукали с "другой" блондинкой, фото: "То ли Литвинова, то ли...".
Как сообщала Politeka, Ксения Собчак "потеряла" лифчик по дороге к Богомолову: "Звание жены худрука обязывает".
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