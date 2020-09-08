Российская журналистка, ведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о разводе с Максимом Виторганом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на шоу актрисы Агаты Муциенице "Честный развод".

По словам Ксении, решение о разводе далось ей болезненно, а перед расставанием её "штормило" почти целый год.

"Тебе хочется в одних гостях время проводить, а ему это не нравится… Максим говорил: "Это не моя компания". Ему нравилась своё времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, анекдоты. Мне первый год или два это нравилось, потом я исчерпала это для себя. В какой-то момент сказала: "Не могу больше слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар", – рассказала знаменитость.

Тем не менее, Ксения Собчак поблагодарила бывшего супруга за сына и заявила, что благодарна Максиму за то, что он научил её быть добрее.

"Он очень умный, обаятельный. Гораздо умнее меня. Но проблема, что он и сам так о себе думает", – добавила она.

Politeka писала, что Российская журналистка, ведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась о том, чей Крым

Так, телеведущая убеждена, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине. По ее словам, возможно надо провести референдум.

"Россия нарушила международные договоренности и, конечно, это территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, это вопрос сложный, там огромное количество русскоязычного населения", — считает Собчак.

Ксения Собчак поделилась ярким летним фото и рассказала о планах на учебу своего сына. Как известно, ведущая воспитывает трехлетнего Платона – сына от предыдущего брака с Максимом Виторганом. Мальчику пока рано идти в школу, однако мать уже вовсю задумывается о его образовании.

"Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы. К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» как-то не кажется мне здоровым", – рассказала Собчак.

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