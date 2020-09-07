Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак появилась на публике со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым
Как передает Politeka.net, серия фотографий с благотворительного турнира Bosco Friends Open в Лужниках появилась на новостных каналах в Инстаграм. Несколько фото опубликовала у себя в сети сама Ксения.
Для выхода в свет красотка выбрала красную футболку и светлые джинсы. Ее супруг, который участвовал в турнире, был одет в красный спортивный костюм. В сети сразу же набросились на Богомолова, который, по мнению поклонников, не пара Собчак.
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«Какой же Богомолов неприятный тип. Кузнечик», «Что у Кости с лицом», «одна и та же маска на все случаи жизни. Называется «Да пошли вы все на ...», «Талант Богомолова как режиссера компенсирует его "красоту" я думаю», «Где она таких находит», «Богомолов в шортиках-это что-то», «Стрёмный, всё-таки, у Ксении мужик. Как не пыталась, не могу в нём никакого обояния найти. Слизень какой-то», "Без слез не взглянешь на все эти морды", - пишут пользователи сети.
Сама же Ксения опубликовала фото своего мужа, который играл в теннис, подписав: «Мой Фюрер! Ой, точнее Федерер!». Как известно, Собчак очень гордится своим супругом, его талантом и умом.
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Также Politeka сообщала, что трагическая гибель экс-возлюбленного Ксении Собчак: "Это была самая красивая пара".