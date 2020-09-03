"Когда ж угомонится самая богатая девушка страны"

38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак раздраконила сеть "богохульной" выходкой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе "страдалицы".

Так, Ксения распустила волосы и натянула на голову терновый венец - выражение ее лица было таковым, будто в ней собралась вся скорбь мира.

Оригинальный лук Собчак подчеркнула ярким гримом: розовыми тенями, узором из страз на лбу, а также темно-фиолетовой, почти черной, помадой.

"Терновый венец мне к лицу😉", - подписала фото Ксения.

Пользователи бурно отреагировали на пост. Некоторые посмеялись, другие удивились неординарности телеведущей, а третьи - обвинили ее в богохульстве.

"Венец да, а помада что-то нет. В этом образе я бы матовые розовые сделала)"

"Под Агузарову косит"

"Не узнала сначала, но точно к лицу 👍"

"Очень смело, Ксения! Браво!!!👏🏻"

"Чудо юдо"

"Так и до креста недалеко..."

"Пи*ец, 😳🤭 когда ж угомонится самая богатая девушка страны...🤔"

"Вам вся драма к лицу👏"

"За людское страдание, Ксения Анатольевна"

"В магазин за хлебом?"

"Богохульство!!!"

"Ксения Иисусовна) Интересно, в России РПЦ рассматривает такие образы как богохульство?"

Ранее Собчак уже попадала в подобный религиозный скандал. На одном из фото, опубликованных в Инстаграм, Ксения предстала в серьгах-иконах с изображением Иисуса Христа. Фото устроило настоящий взрыв в сети. Ситуацию прокомментировал представитель православной церкви, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

По его словам, за такое богохульство светская львица "плохо кончит".

"Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну", – процитировал Смирнова телеграмм-канал "Подъем".

Напомним, Собчак в платье-балахоне не смогла скрыть животик, Богомолов светится от счастья.

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак "потеряла" лифчик по дороге к Богомолову.