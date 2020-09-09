Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, зараз відпочиває на Мальдівах, звідки ділиться найспекотнішими знімками

Цього разу знаменитість вирішила опублікувати чорно-біле фото, проте розгледіти достоїнства фігуру можна і в таких кольорах, пише Politeka.net.

Модель блищала в крихітному купальнику на тонких зав'язках. Трикутна тканина виділила апетитні принади, трохи піднявши і обтягнувши їх.

Зірка приспустила світлу накидку з плечей, що надавала образу пікантності. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі головний убір.

Алессандра позувала біля екзотичної рослини, зірка грайливо тягнулася до квітів, при цьому широко посміхаючись.

Завдяки такій позі стали більш помітні рельєфи тіла і пружні сідниці.

"Квіткова сила🌸 ✨", - написала Амбросіо.

За 10 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили по достоїнству спекотне фото і незважаючи на те, що в ньому всього два кольори, воно вийшло дуже яскравим, завдяки такій сонячній красуні.

"Як троянда", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала разом з подругами на тлі заходу. Модель ефектно демонструє фігуру в сукні з розрізом до пупка. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні вигини знаменитості, що викликало фурор серед її шанувальників.

"Блаженство заходу», - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо позувала в розкішному кабріолеті червоного кольору.

Зірка явно насолоджувалася моментом. Так, супермодель фотографувалася в темний час доби в припаркованій перед будинком машині - м'яке світло ліхтарів надав особливий настрій цим незвичайним знімкам.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «любов в повітрі».

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні:"Поцілована сонцем".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши літній кайф:"Дівчина у вогні".