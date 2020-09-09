Відома модель Демі Роуз показала себе в незвичайному образі, який не залишив байдужих

На фото Демі показала себе в прозорій сукні з величезним декольте. Зірка стояла на оглядовому майданчику, на тлі якої можна побачити затоку і захід. Завдяки цьому фото вийшло дуже ніжним і особливо спокусливим. Волосся Роуз залишила розпущеним, вигнувшись трохи вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "кращий вигляд".

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз показала пружні форми в трендовому біло-бірюзовому купальнику.

Цього разу Роуз показала досить сонячний кадр, на якому позувала з вологим волоссям, блискучою шкірою і надітим на неї біло-бірюзовим бікіні.

В цілому шанувальникам сподобався образ Роуз, який виглядав максимально природно і ненав'язливо:

"Ти дуже солодка», «Ти просто чарівна жінка, можна вічно дивитися», "це дуже дивно".

Ми писали, що британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою, вбравшись у відвертий наряд заради фестивалю.

Так, красуня постає перед камерою у відвертому вбранні без білизни, ефектно прикриваючи значні обсяги наклейками. Доповнити образ "мисливиці з пустелі" модель вирішила за допомогою окулярів, накидки і пляшки з водою, яка звисала через плече.

Нагадавши, безсоромна Демі Роуз прикрила апетитне тіло однією тільки книгою

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А ще Politeka повідомляла, що Демі Роуз ледве вмістила свої багатства в непристойний топ



