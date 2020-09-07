Модель Деми Роуз продемонстрировала шикарную грудь в легком платье

Красотка практически каждый день хвастается своими большими объемами в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, несколько часов назад Деми записала селфи, в котором демонстрирует достоинства в отпадном декольте.

Звезда позировала в длинном платье разных цветов. Наряд держался на тонких бретельках. Глубокое декольте одежды притягивало взгляд, ведь в нем показалась большая грудь Роуз.

Звезда мило улыбалась, при этом во всей красе показывая свою пышное великолепие. К слову, платье подчеркнуло фигуру в целом и смотрелось на знаменитости просто превосходно.

Звезда закинула волосы набок, ее макияж состоял из пышных ресниц и красивых блестящих губ.

Стоит отметить, что подобные кадры Роуз сделала на улице, видимо, отправившись на прогулке в таком виде.

К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Вероятно, звезду засыпали комплиментами в директ.

Ранее мы сообщали, что Деми Роуз лежала полностью обнаженной на шезлонге. Аппетитные ягодицы соблазнительно выпирали по сравнению с тонкой талией.

Красотка лежала на животе, поэтому не было видно ее груди целиком. Однако можно заметить невероятные размеры, которые она прикрыла сбоку руками.

Ранее мы писали, что Деми Роуз устроила пикантную фотосессию посреди поля, демонстрируя роскошную фигуру.

«Она только оправляется, а не ожесточается», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети были в восторге от снимка и написали звезде, как она прекрасно выглядит.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами