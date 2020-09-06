Известная модель Деми Роуз показала себя, сверкнув главной гордостью

На фото Деми позирует в радужном топе из веревочек. Красотка снимала себя сверху, демонстрируя огромное декольте. Роуз волосы решила оставить распущенными, а образ дополнила ожерельем на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Роуз уже была совсем без одежды. Красотка только прикрылась полотенцем, которое немного закрыло ее самую пикантную часть груди. Звезда сняла сама себя на телефон, а взгляд отвела от камеры. Фото вышло очень соблазнительным и нежным.

Фанаты ничего не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что красотка выбросила в сторис Инстаграм, где можно только бросить личное сообщение, но так и хочется написать под кадрами: "Это законно быть такой красивой? Размер на пять"

Сообщалось, что известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила откровенными снимками.

В этот раз модель продемонстрировала откровенный купальник с "тропической расцветкой", который призван сделать фигуру зрительно идеальной и пропорциональной. И разумеется, Деми – лучший пример, что так оно и вышло.

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