Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила откровенными снимками

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В этот раз модель продемонстрировала откровенный купальник с "тропической расцветкой", который призван сделать фигуру зрительно идеальной и пропорциональной. И разумеется, Деми – лучший пример, что так оно и вышло.

Знаменитость позирует, стоя посреди комнаты, демонстрируя свое соблазнительное тело в крошечном бикини во всей красе. При этом она показала себя в полный рост, а на одном из фото пикантно выгнулась, приподняв руки вверх.

Образ звезды дополнила стильная прическа: волосы она собрала в пучок на затылке, а также яркий макияж. По всей видимости, модель сразу собиралась устроить фотосессию.

Пользователи сети, увидев новые снимки, начали активно засыпать ее всевозможными комплиментами.

"Божество мира красоты💜💎💜", "Как всегда прекрасная", "Божественная😘", "Великолепно💖", "Совершенство", "Так что бомба 😍🔥", "Ты такая красивая и идеальная", "Милашка", "Тропическая жара и наслаждение, а не девушка".

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.