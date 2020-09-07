Популярная модель Деми Роуз впечатлила новыми откровенными снимками в смелом образе

Известная инста-дива опубликовала новые фото на своей страничке, пишет Politeka.net.

На фото Деми наслаждается солнечным днем в саду. Модель сидит на шезлонге, слегка расставив ноги. Роуз известна своими пышными формами, как у сестер Кардашьян, однако на этот раз она решила их скрыть, прикрыв свое роскошное тело большой раскрытой книгой. При этом впечатляющая грудь модели так и норовит выпасть вперед. Под книгой угадываются силуэты купальника, бретельки которого Роуз кокетливо приспустила вниз.

Модель позирует с распущенными волосами и в стильных очках. Свой образ она дополнила спокойным макияжем.

Поклонники красотки пришли в восторг от ее нового образа, засыпав ее лайками и восторженными комментариями.

До этого мы писали, что Деми поделилась селфи, в котором демонстрирует достоинства в отпадном декольте.

Звезда позировала в длинном платье разных цветов. Наряд держался на тонких бретельках. Глубокое декольте одежды притягивало взгляд, ведь в нем показалась большая грудь Роуз.

Звезда мило улыбалась, при этом во всей красе показывая свою пышное великолепие. К слову, платье подчеркнуло фигуру в целом и смотрелось на знаменитости просто превосходно.

Напомним, Деми Роуз продемонстрировала свою пышную красоту в распутном платье.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз еле вместила свои богатства в неприличный топ: "Это законно?".

Также Politeka писала, что озорная Деми Роуз дала вдоволь налюбоваться своими формами в бикини: "Тропическое наслаждение".