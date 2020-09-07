Популярная модель Деми Роуз впечатлила новыми откровенными снимками в смелом образе
Известная инста-дива опубликовала новые фото на своей страничке, пишет Politeka.net.
На фото Деми наслаждается солнечным днем в саду. Модель сидит на шезлонге, слегка расставив ноги. Роуз известна своими пышными формами, как у сестер Кардашьян, однако на этот раз она решила их скрыть, прикрыв свое роскошное тело большой раскрытой книгой. При этом впечатляющая грудь модели так и норовит выпасть вперед. Под книгой угадываются силуэты купальника, бретельки которого Роуз кокетливо приспустила вниз.
Модель позирует с распущенными волосами и в стильных очках. Свой образ она дополнила спокойным макияжем.
"Невеста" Харламова забыла о приличии и задрала ножку в дерзком мини: "Какая вы..."
Кристина Асмус ошеломила новым образом, заткнув за пояс Настю Ивлееву: «Красота требует жертв»
"Уберите ребенка!": Волочкова ошарашила разгульным видом в мехах и красном платье с разрезами
Военную авиацию подняли в небе над Одессой: кадры происходящего
Поклонники красотки пришли в восторг от ее нового образа, засыпав ее лайками и восторженными комментариями.
До этого мы писали, что Деми поделилась селфи, в котором демонстрирует достоинства в отпадном декольте.
Звезда позировала в длинном платье разных цветов. Наряд держался на тонких бретельках. Глубокое декольте одежды притягивало взгляд, ведь в нем показалась большая грудь Роуз.
Звезда мило улыбалась, при этом во всей красе показывая свою пышное великолепие. К слову, платье подчеркнуло фигуру в целом и смотрелось на знаменитости просто превосходно.
Напомним, Деми Роуз продемонстрировала свою пышную красоту в распутном платье.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз еле вместила свои богатства в неприличный топ: "Это законно?".
Также Politeka писала, что озорная Деми Роуз дала вдоволь налюбоваться своими формами в бикини: "Тропическое наслаждение".