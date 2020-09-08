Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, вразила видом на відпочинку

На фото Омович позувала в білизні на кріслі. Зірка спокусливо вигнулася і задерла одну ногу, демонструючи ідеальну талію. На тлі можна побачити панорамне вікно і море, що зробило кадр максимально спекотним і літнім. Олена залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не коментували публікацію і не ставили лайки, так як зірка викинула кадри в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович показала себе в розкішній сукні.

Модель одягла дуже коротке обтягуюче плаття яскраво синього кольору. Дівчина влаштувала спекотне дефіле прямо в центрі Києва. Вона пройшлася модельною ходою, продемонструвавши свої неймовірні ніжки і апетитні груди.

"Нереальна!", "Тааак! 100% Краса"« " Вульгарно дуже. Красиві ноги видно навіть в брюках...", "Так, гарна сукня для прекрасної леді», «красуня», «вам все йде)», "Вау", - пишуть користувачі під фото.

Повідомлялося, що відома українська модель Олена Омович вразила формами у відвертому вбранні під час відвідування дельфінарію.

На знімках дівчина позує біля самого краю басейну, із задоволенням спілкуючись з дельфінами. При цьому навіть для такого заняття красуня примудрилася підібрати відвертий наряд.

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