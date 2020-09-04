Известная модель Алена Омович, которую называют корейской Кардашьян, показала себя и задала важный вопрос

На фото Омович позировала в топе с завязками на веревочках. Образ красотка дополнила короткой юбкой. Алена показывала свое лицо, демонстрируя свежий мейкап. Также можно увидеть огромную зону декольте, которая обращает сильно на себя внимание. На втором снимке уже Омович себя демонстрирует по ноги. Модель без стеснения показывает бюст, пока ее юбка была в складках. На улице было прохладно, поэтому красотка дополнила пледом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Красивый мейк?" - подписала первое фото девушка.

"Сегодня очень холодно", - написала под вторым снимком Алена.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки. Все из-за того, что Омович решила оставить кадры в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала себя после бассейна.

На фото Омович позирует в мини-платье, бретельки которого она решила спустить.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"У меня так же частенько на связи с космосом", "Нужен парень", "Такое ощущение, как будто грудь не настоящая?", "Нереальная", "Эта дама ангел"

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