Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и задала вопрос

На фото красотка позировала в красном платье без белья. Зона декольте оказалась в наряде более, чем приличной: шестой размер груди едва вместился. Волосы у девушки были распущены, а сама Алена смотрела в объектив камеры. Омович сидела на столе, а рядом можно увидеть мобильник и сумочку. На других кадрах звезда показала свой наряд в разных ракурсах, как и свои главные достоинства. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Очень красивое новое платье. Село идеально. Согласны?", - написала Алена.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Село идеально, не то что город", "Почему то, но мне Вас жаль.....", "У вас когда нибудь бывает Не красивые фотки, чего вы везде идеально выглядите", "Безумно красивая", "Красотка и просто возбуждающая. Ты просто дикая кошка или тигрица. Ты бомба".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала себя и задала важный вопрос.

На фото Омович позировала в топе с завязками на веревочках. Образ красотка дополнила короткой юбкой. Алена показывала свое лицо, демонстрируя свежий мейкап. Также можно увидеть огромную зону декольте, которая обращает сильно на себя внимание.

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