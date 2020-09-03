Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, заворожила аппетитными формами в смелом наряде

Звезда не так давно сделала себе новую операцию по увеличению груди до шестого размера, пишет Politeka.net. Теперь красотка выбирает наряды пожарче.

В этот раз модель предстала в одной из групп в черном топе без белья. Ткань наряда тянулась к горлу, однако при этом топ ниже состоял из бретелек, оголяющих самые пикантные части тела.

Тонкие полосочки обвили стройную фигуру, немного оголив большую грудь.

Шестой размер красотки выпирал и, казалось, собирался выскользнуть из столь смелого наряда.

Также модель надела маленькие шорты, подчеркнувший и ее бедра.

На фото Омович скинула с себя жакет, представ во всей красе.

Волосы красотки развевал морской ветер.

За полчаса фото собрали почти 700 лайков и много комментариев.

"А куда одеть этот топ?)", "Обожаю ваши наряды", "Ты просто огонь", "Шикарно, как всегда", "Ну, щас начнется", "Хочу!!!!", "Не перестаю восхищаться", "Какую функцию несут эти несколько шнурочков?", "Это просто дикая любовь", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в мини-платье, бретельки которого она решила спустить. Звезда выгнулась перед камерой, демонстрируя пышную грудь, которая еле вместилась в декольте. Как можно заметить, тело модели было влажным, если не сказать - мокрым.

Ранее сообщалось, что Алена Омович одела светлые джинсы с дырками и «невидимый» топ, который оказался слишком тесным для ее необъятной груди. Девушка позировала сидя, выпятив свою «пятую точку».

Напомним, что Омович в прозрачном белье пошалила на кровати и заставила краснеть: "Лучшее тело всех времен".

Как сообщала Politeka, Омович выставила свои «шарики» напоказ в пикантном белье: «Кайф просто».

Также Politeka писала, что Омович блеснула нереальными объемами в платье без белья: такую не забыть.