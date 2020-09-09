Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", вразила сміливим виглядом і розповіла, куди дивитися
На фото Нікітіна позувала в чорній косусі, яку вирішила розстебнути. Під нею можна побачити мереживну білизну, яку одягла красуня. Зірка дивилася хижим поглядом в об'єктив камери, а волосся вирішила залишити розпущеним. Як можна зрозуміти, дівчина позувала в автомобілі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Подивися мені в очі", - написала Нікітіна.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Майже вийшло"," Катюша моя, красуня, залишайся такою красивою завжди", "Скажи будь ласка хто ти зодіаку)) потрібно сумісність з рибами глянути", "Прям стала домінувати, що не пост, то спокуса! Ну ось, можеш же! Ти і Віка Смеюха прямо радуєте око, ну і десь там, на третьому місці Полякова. (це в моєму рейтингу інсти)".
Повідомлялося, що молода актриса зі студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила розкішним образом, в якому похизувалася на березі моря.
Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кілька фото, зроблених під час відпочинку на морі. Для них дівчина позувала в світло-жовтому купальнику-боді, який вигідно підкреслив її талію і пружні форми.
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