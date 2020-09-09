Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", вразила сміливим виглядом і розповіла, куди дивитися

На фото Нікітіна позувала в чорній косусі, яку вирішила розстебнути. Під нею можна побачити мереживну білизну, яку одягла красуня. Зірка дивилася хижим поглядом в об'єктив камери, а волосся вирішила залишити розпущеним. Як можна зрозуміти, дівчина позувала в автомобілі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Подивися мені в очі", - написала Нікітіна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Майже вийшло"," Катюша моя, красуня, залишайся такою красивою завжди", "Скажи будь ласка хто ти зодіаку)) потрібно сумісність з рибами глянути", "Прям стала домінувати, що не пост, то спокуса! Ну ось, можеш же! Ти і Віка Смеюха прямо радуєте око, ну і десь там, на третьому місці Полякова. (це в моєму рейтингу інсти)".

Повідомлялося, що молода актриса зі студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила розкішним образом, в якому похизувалася на березі моря.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кілька фото, зроблених під час відпочинку на морі. Для них дівчина позувала в світло-жовтому купальнику-боді, який вигідно підкреслив її талію і пружні форми.

Нагадавши, роздягнена блондинка з "Квартал 95" показала, що витворяє на жердині

Також Politeka повідомляла, що гаряча блондинка з "Кварталу 95" зігнулася біля жердини і вразила талантом

А ще Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" позбулася купальника заради возз'єднання з морем



